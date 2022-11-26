ФОНБЕТ Кубок России: в обоих матчах группы D ничьи после первого тайма

Завершились первые таймы в матчах шестого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России (путь РПЛ) в группе D.

В Москве «Торпедо» и «Урал» не смогли открыть счет. После первых 45 минут нулевая ничья.

А на стадионе «Фишт» «Сочи» и ЦСКА обменялись голами. Армейцы открыли счет на 3-й минуте, отличился Никита Ермаков. Хозяева поля сравняли счет в компенсированное время первого тайма. Гол на счету Ваньи Дркушича.

В группе D лидирует «Урал», набравший 11 очков, у ЦСКА – 10, у «Торпедо» - 7. «Сочи» лишился шансов на выход из группы, завоевав за пять игр, лишь два очка.