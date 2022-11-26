Форварда сборной Австралии Дюка признали лучшим игроком матча с Тунисом

Нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы D завершилась победой австралийской сборной со счетом 1:0. Победу австралийцам принес гол Дюка на 23-й минуте встречи. Сборная Австралии победила на чемпионатах мира впервые с 2010 года.

Сборная Австралии набрала 3 очка и сравнялась с лидирующей командой Франции. У команд Дании и Туниса по одному очку. В субботу позже сборные Франции и Дании сыграют между собой.