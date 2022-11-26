«Молодая команда невероятного качества»: Флик высказался о сборной Испании

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Испании.

«Я очень ценю Луиса Энрике. Он сформировал молодую команду невероятного качества. Мы очень ждем предстоящей игры», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Напомним,что встреча между командами состоится завтра, 27 ноября, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитром во главе с представителем Нидерландов Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

К слову, в прошлом туре Испания разгромила Коста-Рику (7:0), а Германия уступила Японии (1:2).