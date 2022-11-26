Гол Левандовски помог сборной Польши обыграть Саудовскую Аравию на ЧМ-2022, Щенсны отразил пенальти

Сборная Польши оказалась сильнее национальной команды Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 12:0 в пользу европейцев.

В составе поляков отличились Петр Зелиньски (39-я минута) и Роберт Левандовски (82-я), в активе которого также результативная передача.

Отметим, что на 45-й минуте аравиец Салем аль-Давсари не реализовал пенальти - вратарь Войцех Щенсны отразил удар.

Таким образом, команда Чеслава Михневича с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу квартета C. Подопечные Эрве Ренара находятся на второй позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовской Аравии будет противостоять Мексика. Обе встречи состоятся 30 ноября.