Автогол Юрганова принес победу ЦСКА над «Сочи»

Футболисты ЦСКА победили «Сочи» в матче шестого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России (путь РПЛ). Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Армейцы открыли счет на 3-й минуте, отличился Никита Ермаков. Хозяева поля сравняли счет в компенсированное время первого тайма. Гол на счету Ваньи Дркушича.

Судьбу встречи решил автогол Игоря Юрганова, который на 60-й минуте срезал мяч в собственные ворота.

ЦСКА набрал 13 очков и занял второе место в группе. У «Сочи» два очка после шести игр и команда прекращает выступление в розыгрыше Кубка России. Победу в группе D одержал «Урал», набравший 14 очков. «Торпедо», занявшее третье место, продолжит играть в Кубке через путь регионов.