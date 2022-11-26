Сборные Франции и Дании объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Тренерские штабы сборных Франции и Дании определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

Дания: Шмейхель, Андерсен, А. Кристенсен, Нельссон, Мехле, Эриксен, Хейбьерг, Р. Кристенсен, Линдстрем, Корнелиус, Дамсгор.

Встреча между командами состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «974» в Дохе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре Франция уверенно обыграла Австралию (4:1), а Дания разошлась миром с Тунисом (0:0).