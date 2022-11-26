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Сборные Франции и Дании объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Встреча пройдет на стадионе «974» в Дохе.
26 ноября 2022 18:17

Тренерские штабы сборных Франции и Дании определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

Дания: Шмейхель, Андерсен, А. Кристенсен, Нельссон, Мехле, Эриксен, Хейбьерг, Р. Кристенсен, Линдстрем, Корнелиус, Дамсгор.

Встреча между командами состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «974» в Дохе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре Франция уверенно обыграла Австралию (4:1), а Дания разошлась миром с Тунисом (0:0).

источник: «Советский спорт»
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