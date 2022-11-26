Федотов - о матче с «Сочи»: Команда сегодня проявила характер и одержала важную победу

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Кубка России с «Сочи» (2:1).

«Всех с победой, особенно наших преданных болельщиков. Команда сегодня проявила характер и одержала важную победу», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

Напомним, что армейцы открыли счет на 3-й минуте, отличился Никита Ермаков. Хозяева поля сравняли счет в компенсированное время первого тайма. Гол на счету Вани Дркушича. Судьбу встречи решил автогол Игоря Юрганова, который на 60-й минуте срезал мяч в собственные ворота.

ЦСКА набрал 13 очков и занял второе место в группе. У «Сочи» два очка после шести игр и команда прекращает выступление в розыгрыше Кубка России.