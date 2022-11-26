Левандовски - о слезах после первого гола на ЧМ: Детские мечты исполнены

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Саудовской Аравией (2:0). Форвард впервые в карьере отличился на мировом первенстве и после этого заплакал.

«Мне трудно ответить, почему это было так, но так вышло. После гола отпустило. Детские мечты были исполнены», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Команда Чеслава Михневича с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу квартета C. Подопечные Эрве Ренара находятся на второй позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовской Аравии будет противостоять Мексика. Обе встречи состоятся 30 ноября.