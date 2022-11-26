Щенсны признался, что обманул Аль-Давсари в момент исполнения пенальти

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны рассказал, как ему удалось отразить пенальти в исполнении Салема Аль-Давсари в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

«Перед игрой мы проанализировали исполнителей пенальти соперника. Я знал, что этот игрок ждет, пока вратарь сделает первый шаг. Я шагнул влево, а затем прыгнул в правую сторону. И он попался», - приводит слова вратаря зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу поляков. В первом тайме, при минимальном преимуществе соперника саудиты получили право на 11-метровый, однако Щенсны отразил удар Аль-Давсари.