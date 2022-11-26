Точилин - о поражении от ЦСКА в Кубке России: Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Кубка России с ЦСКА (1:2).

«Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра. Ребята показали хорошую и качественную игру. Во втором тайме мы доминировали», - приводит слова специалиста пресс-служба сочинцев.

Напомним, что армейцы открыли счет на 3-й минуте, отличился Никита Ермаков. Хозяева поля сравняли счет в компенсированное время первого тайма. Гол на счету Вани Дркушича. Судьбу встречи решил автогол Игоря Юрганова, который на 60-й минуте срезал мяч в собственные ворота.

ЦСКА набрал 13 очков и занял второе место в группе. У «Сочи» два очка после шести игр и команда прекращает выступление в розыгрыше Кубка России.