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Лаутаро Мартинес счастлив, что играет за сборную Аргентины вместе с Месси

После первого тура группового этапа ЧМ «альбиселеста» оказалась в роли аутсайдера.
26 ноября 2022 20:37
автор: Александр Шульгин

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес признался, что давно мечтал играть за национальную команду вместе с Лионелем Месси.

«Мой образец для подражания? Я выбираю Месси, потому что выступаю с ним и в детстве смотрел его по телевизору. Я мечтал начать играть с ним.

Аргентинский футбол очень похож на итальянский футбол, я понял это, когда пришел в «Интер». Здесь есть большая страсть», - приводит слова футболиста итальянская пресса.

Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина уступила Саудовской Аравии и опустилась на последнее место в своей группе.

Сегодня команда Мартинеса и Месси встретится со сборной Мексики. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

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Лаутаро Мартинес счастлив, что играет за сборную Аргентины вместе с Месси
После первого тура группового этапа ЧМ «альбиселеста» оказалась в роли аутсайдера.
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