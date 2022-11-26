Сборная Франции благодаря дублю Мбаппе обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборные Франции и Дании сошлись в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «трехцветных».

В составе французов дубль оформил Киллиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты).

Датчане ответили забитым мячом в исполнении Андреаса Кристенсена (68-я).

Таким образом, команда Дидье Дешама обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу квартета D. Подопечные Каспера Юльманна находятся на третьей строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре Франция сыграет с Тунисом, а Дании будет противостоять Австралия. Обе встречи состоятся 30 ноября.