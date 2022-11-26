Аргентина и Мексика назвали стартовые составы на матч ЧМ

Сборные Аргентины и Мексики назвали стартовые составы на матч второго тура группового этапа ЧМ-2022.
Аргентина: Э. Мартинес - Монтьель, Отаменди, Л. Мартинес, Акунья - Де Пауль, Родригес, Мак Аллистер - Месси, Л. Мартинес, Ди Мария.
Мексика: Очоа - Монтес, Араухо, Морено, Гальярдо - Альварес, Эррера, Гуардадо, Чавес - Лосано, Вега.
Напомним, встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
В первом туре аргентинцы проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2, а мексиканцы разошлись миром с поляками (0:0).