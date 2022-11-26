Аргентина и Мексика назвали стартовые составы на матч ЧМ

Мбаппе включает турбо-режим! Как Франция поквиталась с Данией за все обиды благодаря дублю своей суперзвезды

В центральном матче 2-го тура в группе D французы победили крайне неудобных для них датчан (2:1) и обеспечили досрочный выход в 1/8 финала ЧМ-2022.