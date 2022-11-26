Дешам назвал логичной победу сборной Франции над Данией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Данией (2:1).

«Победа над этой сильной командой, которую часто недооценивают, кажется мне логичной. Мы решили первую задачу в сильной, крепкой группе», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Команда Дидье Дешама обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу квартета D. Подопечные Каспера Юльманна находятся на третьей строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре Франция сыграет с Тунисом, а Дании будет противостоять Австралия. Обе встречи состоятся 30 ноября.