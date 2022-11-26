Автор дубля Мбаппе стал лучшим игроком матча Франция - Дания

Нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 Франция - Дания.

Форвард оформил дубль в ворота датчан, принеся французам победу со счетом 2:1 и досрочную путевку в 1/8 финала турнира.

Датчане ответили забитым мячом в исполнении Андреаса Кристенсена (68-я).

Таким образом, команда Дидье Дешама обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу квартета D. Подопечные Каспера Юльманна находятся на третьей строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре Франция сыграет с Тунисом, а Дании будет противостоять Австралия. Обе встречи состоятся 30 ноября.