Левандовски вошел в топ-10 международных бомбардиров за всю историю

Сборная Польши оказалась сильнее национальной команды Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу европейцев.

В это игре забитым мячом отметился форвард поляков Роберт Левандовски. Футболист отличился в 77-й раз за национальную команду и вошел в число 10 лучших международных бомбардиров всех времен.

Добавим, что после этого матча команда Чеслава Михневича с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу квартета C. Подопечные Эрве Ренара находятся на второй позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовской Аравии будет противостоять Мексика. Обе встречи состоятся 30 ноября.