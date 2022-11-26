Роналду пригласил сборную Португалии на совместный ужин, Бернарду Силва не пришел на мероприятие

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пригласил своих партнеров по национальной команде на совместный ужин.

По информации британской прессы, таким образом форвард хочет расставить все точки над «и» в своей истории с расставанием с «МЮ», чтобы в команде не было лишних недомолвок.

Отметим, что его экс-одноклубники Бруну Фернандеш и Диогу Далот посетили мероприятие, а вот футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва отказался и решил провести свободное время со своей семьей.

Напомним, в своем стартовом матче на ЧМ-2022 Португалия обыграла команду Ганы со счетом 3:0.