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«Бавария» заинтересована в приобретении Деклана Райса

Рыночная стоимость футболиста «Вест Хэма» оценивается в 80 млн евро.
26 ноября 2022 22:35

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклана Райса. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Также на игрока претендуют »Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Добавим, что действующее соглашение хавбека с «молотобойцами» рассчитано до лета 2024 года с опцией продления на еще один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

К слову, Райс является воспитанником академии «Вест Хэма». Всего за основной состав он провел 215 матчей, забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

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