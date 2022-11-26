«Бавария» заинтересована в приобретении Деклана Райса

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклана Райса. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Также на игрока претендуют »Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Добавим, что действующее соглашение хавбека с «молотобойцами» рассчитано до лета 2024 года с опцией продления на еще один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

К слову, Райс является воспитанником академии «Вест Хэма». Всего за основной состав он провел 215 матчей, забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.