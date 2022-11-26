Тренер сборной Дании Юльманн назвал финалом предстоящий матч с Австралией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн дал комментарий после поражения своей команды от сборной Франции (1:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 в Катаре.

«Мы были близки к тому, чтобы добиться положительного результата. Мы с нетерпением ждем финал в среду. Мы постараемся вернуться на правильный путь», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Для выхода в плей-офф мирового первенства датчанам, которые набрали два очка, обязательно нужно побеждать национальную команду Австралии, имеющую в своем активе три очка.