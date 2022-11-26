Варан оценил вклад Мбаппе в успехи сборной Франции

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан признал, что Килиан Мбаппе оказывает огромное влияние на команду и является одним их главных факторов ее успеха.

«Какое влияние Мбаппе оказывает на команду? Килиан нам очень помогает. Он крайне талантливый игрок, который играют важную роль. Мы должны были быть сплоченным коллективом и поставить наших нападающих в наилучшую возможную позицию, чтобы они могли повлиять на результат. Это коллективные усилия, но всегда решающую роль играет именно талант», - приводит слова футболиста французская пресса.

Напомним, во втором туре группового этапа ЧМ французы победили Данию со счетом 2:1. Оба мяча в их составе забил Мбаппе и догнал Лионеля Месси по количеству голов в финальных стадиях первенств. У обоих игроков этот показатель теперь равен семи.