«Аль-Наср» предложил Роналду контракт с зарплатой в 216 миллионов евро

Криштиану Роналду получил предложение от аравийского «Аль-Наср».

Как сообщает западная пресса, клубные боссы готовы предложить футболисту трехлетнее соглашение с зарплатой в 216 миллионов долларов за весь срок. Португалец пока в раздумьях, и окончательное решение о своем будущем примет после чемпионата мира.

Напомним, ранее Криштиану в одном из интервью раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. После этого манкунианцы расторгли контракт с футболистом.

По слухам, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для игрока является лиссабонский «Спортинг».

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 португальцы обыграли команду Ганы со счетом 3:2, а Роналду стал автором одного из мячей, реализовав заработанный им же пенальти.