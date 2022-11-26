Гол и передача Месси принесли сборной Аргентины победу над Мексикой в матче ЧМ-2022

Сборная Аргентины оказалась сильнее национальной команды Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «альбиселесте».

В составе победителей отличились Энцо Фернандес (87-я минута) и Лионель Месси (64-я), в активе которого также результативная передача.

Таким образом, команда Лионеля Скалони с четырьмя очками располагается на второй позиции турнирной таблицы квартета C. Подопечные Херардо Мартино находятся на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре Аргентина сыграет с Польшей, а Мексике будет противостоять Саудовская Аравия. Обе встречи состоятся 30 ноября.