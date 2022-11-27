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Стало известно, кем в «Манчестер Юнайтед» планируют заменить Роналду

Клуб выбирает из двух футболистов.
27 ноября 2022 10:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг определился с кандидатами на замену Криштиану Роналду.

По сообщениям зарубежных СМИ, наставник манкунианцев остановил свой выбор на португальце Рафаэле Леау, выступающим за итальянский «Милан», и представителе Нидерландов Коди Гакпо из «ПСВ». Отметим, что оба футболиста уже успели отличиться на ЧМ-2022, а Гакпо - дважды.

Напомним, ранее Криштиану в одном из интервью раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. После этого манкунианцы расторгли контракт с футболистом.

По слухам, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для игрока является лиссабонский «Спортинг».

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 португальцы обыграли команду Ганы со счетом 3:2, а Роналду стал автором одного из мячей, реализовав заработанный им же пенальти.

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