Дешам не боялся «проклятия» чемпионов мира перед игрой с Данией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем отношении к так называемому «проклятию» чемпионов мира.

«Меня не волновали цифры, обладатели титула и проклятие. Статистика существует, чтобы ее ломать. Наш состав очень качественный. У нас отличные игроки с сильным духом», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, что Франция стала первой с 2006 года командой-действующей обладательницей титула, вышедшей из группы в следующем ЧМ.

Команда Дидье Дешама обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства благодаря победе над датчанами со счетом 2:1 и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу квартета D. Подопечные Каспера Юльманна находятся на третьей строчке, имея в своем активе одно очко.

В заключительном туре группового этапа Франция 30 ноября сыграет с Тунисом.