Наставник «Ростова» Карпин был признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

Российская премьер-лига признала наставника «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером ноября.

Карпин выиграл в голосовании экспертов лиги и поделил первое место в голосовании официального вещателя с экс-главным тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым, возглавившим «Локомотив» после того, как чемпионат ушел на зимнюю паузу.

Примечательно, что в голосовании болельщиков Карпин занял лишь третье место, уступив его победителю Гильермо Абаскалю из «Спартака» и главному тренеру «Урала» Виктору Гончаренко.