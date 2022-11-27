Сборные Японии и Коста-Рики опубликовали стартовые составы

В матче второго тура группы Е на чемпионате мира встретятся сборные Японии и Коста-Рики. Команды опубликовали свои стартовые составы.
Сборная Японии: Гонда, Нагамото, Йосида, Итакурса, Яманэ, Морита, Эндо, Сома, Камада, Доан, Уэда.
Коста-Рика: Навас, Овьедо, Кальво, Дуарте, Вастон, Торрес, Техеда, Борхес, Фуллер, Контрерас, Кэмпбелл.
Встречу рассудит английская бригада судей: Майкл Оливер (главный судья), Стюарт Берт, Саймон Беннетт. Матч начнется в 13:00.
В первом матче команда Японии обыграла сборную Германии 2:1, а футболисты Коста-Рики потерпели разгромное поражение от испанцев – 0:7.
источник: «Советский спорт»