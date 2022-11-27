Невилл считает, что Роналду хочет продолжить выступать в ЛЧ в новом клубе

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о возможном будущем Криштиану Роналду.

Отметим, что форвард остался без клуба после расторжения соглашения с «Манчестер Юнайтед».

«Мне кажется, что для Криштиану Роналду приоритетом станут клубы, которые выступают в Лиге чемпионов. Он хочет остаться в элите европейского футбола. Он может согласится на краткосрочный контракт, чтобы доказать свою состоятельность в новой команде. Надеюсь, что следующие полгода для Криштиану станут успешным отрезком в карьере. А затем можно задуматься о переезде в США или Ближний Восток», – приводит слова Невилла британская пресса.

Напомним, что Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по обоюдному согласию в ноябре 2022 года. В текущем сезоне за «красных дьяволов» 37-летний нападающий провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.