Вратарь сборной Польши Щенсны готов к противостоянию с Месси на ЧМ-2022

Голкипер сборной Польши и Ювентуса Войцех Щенсны поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Аргентины в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 32-летний вратарь готов отразить пенальти в исполнении Лионеля Месси.

«На чемпионатах мира ты выступаешь против сильнейших игроков мира. Я очень уважаю футболистов Саудовской Аравии, но у меня есть желание соревноваться с лучшими. Лео Месси, как раз, один из лучших. Я буду готов отбить пенальти от него, если в наши ворота поставят пенальти. Но надеюсь, что обойдется без этого. Мне кажется, в матче Аргентины и Саудовской Аравии пенальти назначать не стоило», – приводят слова Щенсного итальянские СМИ.

Добавим, что в настоящий момент сборная Польши занимает первое место в группе C, имея в своем активе четыре очка. 30 ноября подопечные Чеслава Михневича сыграют со сборной Аргентины.