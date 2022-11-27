Ван Бастен не видит в ван Дейке лидера сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал выступление защитника Вирджила ван Дейка за национальную команду на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в матче второго тура ЧМ-2022 нидерландцы сыграли вничью со сборной Эквадора (1:1).

«Ван Дейк не проявляет инициативу. При голе Валенсии он просто стоял в стороне и смотрел. Так защитник играть не может. Он совершенно не показывает качества лидера в сборной. Говорит много, но ничего не делает. Вирджил должен заставить себя брать больше ответственности в матчах. Моя критика оправдана, он хороший игрок, но сейчас он слишком пассивен», – приводит слова ван Бастена нидерландская пресса.

Добавим, что после двух туров мирового первенства сборная Нидерландов лидирует в группе A, набрав четыре очка. В заключительной встрече группового этапа команда сыграет с хозяевами турнира сборной Катара. Матч состоится 29 ноября.