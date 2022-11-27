Португалия будет внесена в черный список Катара за критику страны в матче против Ганы

Португальская пресса сообщает, что ее страна будет внесена в черный список Катара.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соузы в матче национальной команды страны против сборной Ганы вновь затронул проблему прав человека в Катаре. Позже правительство страны, принимающей чемпионат мира-2022, обнаружила похожие высказывания от других официальных лиц Португалии, в частности премьер-министра Антониу Кошта, в связи с чем посол Португалии был вызван к вице-премьеру Катара.

Добавим, что португальская пресса заявляет, что в черном списке Катара могут оказаться также Германия, Дания и Франция.