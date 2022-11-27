Гладышев и Сычевой выйдут в стартовом составе «Динамо» и «Оренбурга» на матч ФОНБЕТ Кубка России

«Динамо» и «Оренбург» назвали стартовые составы на заключительный матч группового пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Маричаль, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Гладышев, Смолов.
«Оренбург»: Гошев, Стаматов, Сиваков, Гойкович, Малых, Аюпов, Вера, Флорентин, Мансилья, Ковалев, Сычевой.
Напомним, что в группе С любая команда может закончить борьбу в ФОНБЕТ Кубке России после группового этапа пути РПЛ. «Ахмат» лидирует с 9 очками, «Оренбург» - второй с 8, «Динамо» идет третьим - с 7, а замыкает квартет «Ростов», набрав 6 очков.
Матч «Динамо» - «Оренбург» начнется в 14:00 мск.
источник: «Советский спорт»