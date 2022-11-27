Песьяков, Глебов и Комличенко выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч ФОНБЕТ Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч шестого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России. В матче группы С в Ростове-на-Дону встретятся «Ростов» и «Ахмат».

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Байрамян, Полоз, Комличенко.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Конате.

В группе С лидирует «Ахмат», набравший 9 очков, у «Оренбурга» - 8, у московского «Динамо» - 7, у «Ростова» - 6. В параллельном матче в Москве встретятся «Динамо» и «Оренбург».