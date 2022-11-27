«Барселона» планирует подписать форварда ПСВ Гакпо зимой

Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании нападающего сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что переход будет зависеть от выступления 23-летнего игрока на чемпионате мира в Катаре.

Как утверждает источник, на мундиале за нидерландским футболистом ведется наблюдение скаутами каталонской команды. При качественной игре форварда, сине-гранатовые предпримут попытку подписать его в зимнее трансферное окно. Его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Добавим, что на текущем чемпионате мира Гакпо провел за сборную Нидерландов два матча и забил два гола. Во встрече заключительного третьего тура подопечные Луи ван Гала сыграют с хозяевами турнира, сборной Катара. Матч состоится 29 ноября.