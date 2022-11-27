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Иран запросил у ФИФА разъяснений по поводу слов Клинсмана

Сотрудник организации заявил, что иранская команда могла победить Уэльс благодаря подкупу судьи.
27 ноября 2022 13:34
автор: Максим Скороходов

Федерация футбола Ирана потребовала объяснений от ФИФА за слова одного из членов технической исследовательской группы организации Юргена Клинсмана.

Напомним, что Клинсман сказал, что сборная Ирана победила на чемпионате мира в Катаре команду Уэльса (2:0) благодаря подкупу судью.

«Федерация футбола Ирана уже запросила у ФИФА немедленные разъяснения по этому поводу, потребовав от г-на Клинсманна извинений и отказа от своих обязанностей в качестве члена технической исследовательской группы ФИФА», - заявил глава Федерации футбола Ирана Карлос Кейрос.

Добавим, что матч Уэльс - Иран судил арбитр из Гватемала Марио Эскобар. Он на 86-й минуте удалил за фол последней надежды вратаря валлийской команды Уэйна Хеннесси.

источник: «Советский спорт»
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