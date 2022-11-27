Дешам назвал Мбаппе ментальным лидером в составе сборной Франции на ЧМ-2022 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по поводу уровня игры нападающего национальной команды Килиана Мбаппе.

Отметим, что в матче второго тура чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Дании (2:1) 23-летний форвард оформил дубль.

«Мбаппе очень решительный и исключительный футболист. К тому же, он прирожденный ментальный лидер. Он мало говорит, но на поле носится, как паровоз. Своей игрой он заводит фанатов. Он необходим сборной Франции, поэтому должен показывать качество на поле», – приводят слова Дешама британские СМИ.

Добавим, что на чемпионате мира в составе французской сборной Мбаппе принял участие в двух матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 30 ноября подопечные Дешама проведут заключительную встречу на групповом этапе мундиаля против сборной Туниса.