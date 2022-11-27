Руни посоветовал Саутгейту ротировать состав сборной Англии на матч с Уэльсом 

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Англии и Уэльса в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению бывшего форварда Манчестер Юнайтед, основным игрокам английской команды следует дать отдых.

Главному тренеру сборной Англии следует внести изменение в составе на матч с Уэльсом во вторник. Команда уже практически прошла квалификацию, поэтому у Саутгейта появилась возможность дать отдых основе и оценить игру футболистов запаса. Я не понимаю, почему так мало играет Фил Фоден. Он самый техничный игрок сборной. Вдобавок, я хотел бы увидеть в основе Мейсона Маунта и Калвина Филлипса», – приводит слова Руни британская пресса.

Добавим, что по итогам двух туров мирового первенства сборная Англии лидирует в группе B, имея в своем активе четыре очка. 29 ноября англичане встретятся с валлийцами.