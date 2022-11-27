Филипп Лам: Европа даст Инфантино ответы на поле

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Филипп Лам ответил президенту ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что Европа должна продолжать извиняться за колониальное прошлое.

«Чемпионат мира начался с еврофобского тона. В речи Джанни Инфантино президент ФИФА атаковал Европу. Он обвинил ее представителей в высокомерии, двойных стандартах и ​​эгоизме. Первое впечатление от этого чемпионата мира состоит в том, что Европа даст Инфантино ответы на поле. Англия показала некоторые слабости в обороне, но забила шесть мячей Ирану . Нидерланды, трехкратные финалисты чемпионата мира, обыграли чемпионов Африки Сенегал . Для французов Австралия не будет последним соперником, против которого они превосходят сыграют по всем позициям. С первой минуты испанцы вновь продемонстрировали стиль, отличающий их от всех остальных: атаку через владение мячом. Бельгия, Дания, Польша и Хорватия также были хорошо организованы. Благодаря футболистам из Европы чемпионат мира остается привлекательным», - написал Лам в своем эксклюзиве для английских СМИ.

Добавим, что поражение сборной Германии от Японии (1:2) экс-капитан бундестим объяснил тем, что японские игроки набрались опыта в Бундеслиге.