Форвард сборной Дании и «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт высказался о предстоящем матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 со сборной Австралии.

Отмечается, по мнению 31-летнего нападающего, встреча против австралийцев воспринимается его национальной командой как финал.

«В нашем распоряжении осталась одна встреча. Для нас это настоящий финал. Нам необходима победа, чтобы у нас остались шансы на выход в !/8 финала турнира. Выйти в плей-офф — наша цель. Мы должны сохранять спокойствие и быть сосредоточены на победу. У нашей команды нет другого выхода», – приводит слова Брейтуэйта испанская пресса.

Добавим, что после двух туров чемпионата мира сборная Дании занимает третью строчку в группе D, набрав одно очко. Заключительный матч датчан на групповом этапе состоится 30 ноября. Соперником станет сборная Австралии.