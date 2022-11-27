Бензема может получить медаль ЧМ-2022, несмотря на травму

Нападающий сборной Франции и «Реала» Карим Бензема будет награжден медалью чемпиона мира-2022 в случае победы его национальной команды на турнире. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что 34-летний форвард покинул расположение сборной в связи с травмой полученной на тренировке накануне старта чемпионата мира в Катаре.

Как утверждает источник, из-за решения Дидье Дешама не вызывать замену Бензема в состав французской сборной, игрок все еще числится в составе команды. Если французы одержат победу на мундиале, медали вручат всем 26 футболистам, включая форварда «Реала».

Добавим, что сборная Франции одержала две победы в первых двух турах ЧМ-2022 и досрочно вышла в 1/8 финала турнира. 30 ноября подопечные Дешама встретятся со сборной Туниса в заключительной встрече группового этапа.