Сборная Коста-Рики победила Японию благодаря голу Фуллера в матче ЧМ-2022

Сборная Коста-Рики одержала победу над национальной командой Японии (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Отметим, что единственный гол встречи на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейшер Фуллер.

Таким образом, команда Луиса Фернандо Суареса набирает три очка и занимает третье место в группе E, с таким же количеством очков подопечные Хадзиме Мориясу находятся на второй строчке.

Добавим, что в третьем заключительном туре мундиаля Коста-Рика встретится со сборной Германии, а Япония сыграет со сборной Испании. Обе встречи состоятся 1 декабря.

Чемпионат мира

Группа E

2-й тур

Япония - Коста-Рика - 0:1 (0:0)

Голы: Фуллер, 81.