Азар, Витсель и де Брюйне выйдут в составе сборной Бельгии на матч с Марокко

Сборные Бельгии и Марокко опубликовали стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Сборная Бельгии: Куртуа, Альдервейрелд, Вертонген, Витсель, Э. Азар, Де Брёйне, Батшуайи, Мёнье, Т. Азар, Онана, Кастань.

Сборная Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн‑Несири.

Судить матч, который начнется в 16:00 по московскому времени, будет мексиканская бригада арбитров: Сесар Артуро Рамос (главный судья), Альберто Морин Мендес и Мигель Анхель Эрнандес Парадес.

В первом матче на чемпионате мира сборная Бельгии выиграла у футболистов Канады – 1:0, а команда Марокко сыграла нулевую ничью со сборной Хорватией.