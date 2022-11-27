Промес и Малком выйдут в стартовых составах «Спартака» и «Зенита» на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч шестого тура группового этапа Кубка России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 27 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.
«Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.
Добавим, что на данный момент московский клуб лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков . Петербуржцы расположились на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.
источник: «Советский спорт»