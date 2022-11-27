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Хави считает, что сборная Испании демонстрирует превосходство на ЧМ-2022

27 ноября испанская национальная команда сыграет со сборной Германии во втором туре мундиаля.
27 ноября 2022 15:29
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил выступление сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что испанский специалист остался доволен результатами своей национальной команды.

«Испания выступает просто лучше всех, наряду с английской сборной. Но они добились только ничьей в матче с американцами. На данный момент Испания находится на самом высоком уровне. Стоит отметить еще Бразилию и Францию, но сборная Испании демонстрирует превосходство, как никакая другая команда», – приводит слова Хави испанская пресса.

Добавим, что в первом туре мундиаля сборная Испании одержала разгромную победу над командой Коста-Рики со счетом 7:0. 27 ноября, в воскресенье, подопечным Луиса Энрике предстоит встретиться со сборной Германии. Начало – 22:00 мск.

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