Хави считает, что сборная Испании демонстрирует превосходство на ЧМ-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил выступление сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что испанский специалист остался доволен результатами своей национальной команды.

«Испания выступает просто лучше всех, наряду с английской сборной. Но они добились только ничьей в матче с американцами. На данный момент Испания находится на самом высоком уровне. Стоит отметить еще Бразилию и Францию, но сборная Испании демонстрирует превосходство, как никакая другая команда», – приводит слова Хави испанская пресса.

Добавим, что в первом туре мундиаля сборная Испании одержала разгромную победу над командой Коста-Рики со счетом 7:0. 27 ноября, в воскресенье, подопечным Луиса Энрике предстоит встретиться со сборной Германии. Начало – 22:00 мск.