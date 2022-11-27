Руководство «Борнмута» назначило Гари О’Нила главным тренером

Исполняющий обязанности главного тренера «Борнмута» Гари О’Нил был назначен наставником черно-красных на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что 39-летний англичанин находится в структуре команды с февраля 2021 года.

Как утверждает источник, «вишни» подписали с английским специалистом контракт, рассчитанный на полтора года с возможность продления еще на год.

Ранее сообщалось, что руководство «Борнмута» не смогло договориться с Марсело Бьелса.

Добавим, что О’Нил исполнял обязанности главного тренера «Борнмута» с августа 2022 года, после увольнения Скотта Паркера. В настоящий момент клуб занимает 14 строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 16 очков.