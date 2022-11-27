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«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» Паредеса

Аргентинец выступает за «бьянконери» на правах аренды.
27 ноября 2022 16:02
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Арсенала» планирует трансфер полузащитника «Ювентуса» Леандро Паредеса. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что аргентинский хавбек выступает за туринский клуб на правах аренды. Игрок принадлежит «ПСЖ».

По информации источника, представители лондонцев впечатлены выступлением полузащитника в Серии А и желают усилить команду бывшим футболистом «Зенита». Рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Добавим, что Паредес был арендован «Ювентусом» у «ПСЖ» в августе 2022 года. В текущем сезоне за итальянскую команду он провел 13 матчей и отметился двумя результативными передачами.

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