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Футболисты «Зенита» получат тройные премиальные, если победят «Спартак» с разницей в 3 и более мячей

Команды встречаются в рамках Кубка России.
27 ноября 2022 16:13

Игроки «Зенита» получат двойные премиальные в случае победы над «Спартаком» в матче шестого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Отмечается, что петербургский клуб должен выиграть у красно-белых с преимуществом с три или более мяча.

Добавим, что на данный момент московский клуб лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков . Сине-бело-голубые расположились на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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