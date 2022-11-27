Тренер сборной Швейцарии Якин – о матче с Бразилией: Нам нужно быть сосредоточенными

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от предстоящего матча с Бразилией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что швейцарский специалист считает Бразилию командой высшего уровня.

«Мне хотелось бы, чтобы у всех игроков было все в порядке со здоровьем, однако у Бразилии прекрасная глубина состава. Они могут создать три великие команды из своих футболистов. Несмотря на то, что Неймар не сможет принять участие в матче, нам нужно быть сосредоточенными, ведь эта команда высочайшего уровня», – приводит слова Якина бразильская пресса.

Добавим, что в первом туре мундиаля сборная Швейцарии одержала победу над Камеруном со счетом 1:0. В группе G подопечные Якина занимают вторую строчку (3 очка), уступая лишь сборной Бразилии по разнице мячей. Встреча между бразильцами и швейцарцами состоится 28 ноября. Начало – 19:00 мск.