Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о полузащитнике своей команды и сборной Испании Педри.

Отмечается, что испанский специалист впечатлен, какую игру демонстрирует 20-летний хавбек на чемпионате мира в Катаре.

«Педри неограничен в своем развитии. Он обладает отличными навыками и талантом, чтобы быть идеальным полузащитником. Он силен как в защите, так и в атаке. Он демонстрирует необычайную зрелость на чемпионате мира, несмотря на то, что ему всего 20 лет. Вместе с ним отлично справляются со своей ролью Бускетс и Гави. За сборной Испании приятно смотреть», – приводят слова Хави британские СМИ.

Добавим, что Педри дебютировал за сборную Испании в марте 2021 года. На текущем мундиале за команду Луиса Энрике он провел одну встречу и не отличился результативными действиями. 27 ноября испанцы сыграют со сборной Германии во втором туре ЧМ-2022. Начало – 22:00 мск.