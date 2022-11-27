Осимхен может перейти в «Манчестер Юнайтед» 

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах форварда Наполи Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что соглашение 23-летнего нападающего с неаполитанцами рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Как утверждает источник, представителей манкунианцев привлекают скоростные и физические данные нигерийца, однако ценник в 100 миллионов евро может отпугнуть «красных дьяволов» от покупки.

Напомним, что Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 14 матчей, забил десять голов и отдал три результативные передачи.