Сборная Марокко обыграла Бельгию в матче чемпионата мира-2022

Сборная Марокко оказалась сильнее национальной команды Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу африканцев.

В составе победителей отличились Абдельхамид Сабири (73-я минута) и Закария Абухляль (90+2-я).

Таким образом, команда Валида Реграгуи с четырьмя очками возглавила турнирную таблицу квартета F. Подопечные Роберто Мартинеса находятся на второй строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Марокко сыграет с Канадой, а Бельгии будет противостоять Хорватия. Обе встречи состоятся 1 декабря.